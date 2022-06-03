Якутск, , 05:45 — REGNUM В Якутске произошёл крупный пожар, огонь охватил строения по двум адресам. В огне погиб пожилой мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожар Пресс-служба МЧС РФ Приморского края

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Горели строения на двух соседних участках. Огнём уничтожены жилые дома и пристроенный к одному из них магазин. Тушили возгорание 40 человек и девять единиц техники.

«К месту вызова оперативно прибыли пожарные Якутского пожарно-спасательного гарнизона, благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространения огня на соседние участки. Открытое горение ликвидировано на площади 204 кв. м, тушение продолжается», — сообщили в ГУ МЧС по Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в результате пожара в городе Ижевск погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.