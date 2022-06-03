Нанкин, Китай, 3 июня, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Китай начал подкладку проводов по двух 385-метровым опорам линий электропередач через реку Янцзы, самым высоким в своем роде в мире, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Река Янцзы

Башни-близнецы, построенные в провинции Цзянсу на востоке Китая по обе стороны самой длинной в Азии реки Янцзы, имеют решающее значение для проекта передачи электроэнергии напряжением 500 кВ через реку. По данным компании State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., это один из самых технически сложных проектов по передаче электроэнергии через реку в Китае.

Двадцать четыре электропровода весом около 410 тонн будут протянуты через берега реки шириной 2 км и будут установлены высоко над самым оживленным водным путем Китая, сказал представитель компании Чэнь Сунтао, добавив, что для обеспечения стандартов безопасности во время строительства будет внедрен контроль водного движения.

Ожидается, что проект по передаче электроэнергии напряжением 500 кВ будет завершен в июле этого года. После ввода в эксплуатацию он будет передавать возобновляемую энергию, такую как энергия ветра, с севера Янцзы на юг, с целью обеспечения электроэнергией 8 млн домохозяйств.