Южно-Сахалинск, , 05:37 — REGNUM В Южно-Сахалинске обнаружили майнинговую фермеру, которая потребляла электроэнергию в большом количестве, но без учета, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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Ферма находилась на территории строительной компании. Энергетики обнаружили незаконно подключенную к сетям трансформаторную подстанцию мощностью 1250 кВа, которая подавала электричество в два 40-футовых контейнера — в них и размещалась ферма.

В полицию было подано заявление о возбуждении уголовного дела. Ущерб энергетики оценили в 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии полицейские выявили нелегальную майнинг-ферму на территории детского оздоровительного лагеря в Цивильске. Изъято свыше 100 единиц специального оборудования, происхождение которого устанавливается.