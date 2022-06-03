Эймс, США, 3 июня, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Не менее двух человек стали жертвами стрельбы в церкви американского штата Айова, передает телеканал ABC.

Phillycop Полиция штата Филадельфия, США

По ее данным, неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия на парковке у церкви города Эймс. В результате происшествия погибли два человека, сам нападавший тоже мертв. Других подробностей произошедшего не приводилось. Причины стрельбы также не назывались.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в штате Висконсин в США произошла перестрелка на похоронах негра, застреленного ранее полицией. В результате стрельбы пострадали пятеро человек. Подробности произошедшего не сообщались.