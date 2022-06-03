Урумчи, Китай, 3 июня, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Качество воды в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая значительно улучшилась, сообщило местное управление экологии и охраны окружающей среды, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Синьцзян

Благодаря усиленному управлению и надзору за сбросом поверхностных вод и сточных вод, 94,5% участков поверхностных вод Синьцзяна, подвергшихся оценке, в 2021 году показали отличное качество, что на 3 процентных пункта больше, чем в предыдущем году.

Согласно официальным данным, из 120 контролируемых участков централизованных источников питьевой воды в городах и поселках 114, или 95%, соответствовали требуемым стандартам.

В этом году Синьцзян продолжит защищать источники питьевой воды, укреплять управление водной средой, осуществлять пилотные проекты по использованию мелиорированной воды и закреплять достижения в борьбе с грязными и зловонными водоемами, сказал заместитель директора регионального департамента экологии и окружающей среды Тянь Фэн.