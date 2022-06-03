Вашингтон, 3 июня, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен впервые встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в ходе запланированной на июнь поездки в Европу и Израиль. Об этом 2 июня сообщает газета The New York Times.

(сс) April Brady. Project on Middle East Democracy Журналист Джамаль Хашогги

По данным издания, нынешний глава Белого дома рассчитывает восстановить отношения с Саудовской Аравией, которую в ходе своей предвыборной кампании грозился сделать «страной-изгоем» из-за убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги. Данный шаг оценивается экспертами, как победа реальной политики над моральными соображениями, когда Вашингтону важно добиться снижения нефтяных цен на фоне санкционной войны против России, развязанной Западом из-за ситуации вокруг Украины.

По версии американской стороны, саудовский наследный принц лично одобрил убийство в США в октябре 2018 года сотрудничавшего с газетой The Washington Post журналиста, известного своими критическими статьями о политике Эр-Рияда. В феврале 2021 года в отношении 76 подданных королевства, по мнению Вашингтона, угрожавших диссидентам за рубежом, были введены визовые санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в июне могут провести первую встречу.

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