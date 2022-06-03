Челябинск, 3 июня, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В Южно-Уральском государственном медицинском университете предстоит избрать ректора. Об этом пишут СМИ.

Orenburg-gov.ru Назначение

По данным Накануне. Ru, сейчас проводится выдвижение кандидатур. Оно продлится до 10 июня.

Учёный совет вуза ранее поддержал на этот пост кандидатуру Андрея Важенина. До января 2021 года он возглавлял областной онкодиспансер, а в апреле того же года его назначили и. о. ректора.