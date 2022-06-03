Благовещенск, , 05:27 — REGNUM В Благовещенске расследуют уголовное дело, возбуждённое в отношении директора компании. По версии следствия, он более двух месяцев не выплачивал заработную плату сотрудникам предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе прокуратуры.

Цитата из видео. В Сургуте работники нефтесервисного предприятия пожаловались на полугодовую задержку зарплаты

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Деньги за свой труд люди не получали с марта по июнь. Сумма долга работникам превысила 5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 145 УК РФ (невыплата заработной платы).

Дело расследует следственное управление СК РФ по Амурской области под контролем прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту невыплаты зарплат в отношении генерального директора АО Производственная компания «ДИТЭКО». Материалы переданы в суд.