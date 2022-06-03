Богота, 3 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Лифт с пассажирами упал в больнице колумбийского города Санта-Марта на севере страны, сообщает газета El Heraldo.

(сс) CWitte Лифт

«По меньшей мере пять человек пострадали в результате инцидента в медицинском центре Санта-Марии», — уточняет газета.

По предварительным данным, лифт сорвался с большой высоты в результате технической неисправности. Травмы получили медсестра и четверо пациентов медучреждения. Им оказали помощь на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чувашии упал лифт в многофункциональном центре в Чебоксарах. Пострадавших не было, так как кабина лифта была пустой. Тем не менее по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.