Батуми, Грузия, , 13:43 — REGNUM Батумский городской суд отправил турецкого предпринимателя Галифа Озтюрка на два месяца в предварительное заключение, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

За решёткой

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Адвокат бизнесмена предложил залог в размере 1 млн. лари ($ 332 000) в обмен на освобождение по решению суда.

Бизнесмену прокуратура предъявила обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупных размерах. По данным следствия, во время обыска в квартире Озтюрка было изъято более 7 граммов кокаина.

Озтюрк не признает себя виновным. Он был задержан в Батуми 31 мая.