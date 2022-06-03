Сингапур, 3 июня, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Новая вспышка коронавирусной инфекции ожидается в ближайшие два месяца в Сингапуре. Такой прогноз сингапурского минздрава приводит 3 июня издание The Straits Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Глава минздрава Сингапура Он Е Кун отметил, что к июлю-августу, когда в стране предполагается новая вспышка заболеваемости COVID-19, каждое медицинское учреждение, включая дома престарелых, должно быть в полной готовности. По словам министра, в стране нельзя допустить повторения ситуации, возникшей во время прошлой волны, вызванной штаммом коронавируса «Омикрон», когда большинство заразившихся были помещены в специализированные больницы.

При этом Он Е Кун напомнил, что наиболее уязвимые слои населения в Сингапуре прошли полную вакцинацию, поэтому министр рекомендовал гражданам «сохранять оптимизм на фоне новых вспышек». По мнению главы сингапурского минздрава, после массовой вакцинации населения течение болезни вряд ли будет тяжёлым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении в Сингапуре круизным оператором Royal Caribbean международных морских круизов после двух лет перерыва в связи с пандемией коронавируса.