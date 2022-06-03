с. Арбын, , 04:58 — REGNUM Режим повышенной готовности объявлен в селе Арбын Намского района Якутии. В населённом пункте разворачивают пункт временного размещения людей и отгоняют скот на возвышенности, сообщило ЯСИА.

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Село Арбын находится в месте соединения рек Алдан и Лена. Уровень воды возле населённого пункта составляет 866 см при критической отметке в 897 см.

«Наслежная комиссия по ЧС приведена в режим повышенной готовности. Приняты меры по оповещению населения, подготовке пункта временного размещения граждан в здании дома культуры. Скот отгоняется на возвышенные местности», — сказал заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентий Андросов.

По его словам, также ожидается повышение уровня воды в реках Учур и Алдан. Там идёт вторая волна паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Зырянка Усть-Янского района Якутии остаётся подтопленной взлётно-посадочная полоса аэропорта. В целом паводковая обстановка находится на особом контроле в пяти районах Якутии.