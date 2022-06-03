В селе Якутии готовятся к подтоплению
Якутия, 3 июня, 2022, 04:58 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности объявлен в селе Арбын Намского района Якутии. В населённом пункте разворачивают пункт временного размещения людей и отгоняют скот на возвышенности, сообщило ЯСИА.
Читайте также: В четырёх районах Якутии поднялся уровень воды в реках
Село Арбын находится в месте соединения рек Алдан и Лена. Уровень воды возле населённого пункта составляет 866 см при критической отметке в 897 см.
По его словам, также ожидается повышение уровня воды в реках Учур и Алдан. Там идёт вторая волна паводка.
Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Зырянка Усть-Янского района Якутии остаётся подтопленной взлётно-посадочная полоса аэропорта. В целом паводковая обстановка находится на особом контроле в пяти районах Якутии.