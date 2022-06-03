Чанша, Китай, , 04:44 — REGNUM Два человека погибли и четверо числятся пропавшими без вести после того, как сильный дождь вызвал два оползня ранним утром 2 июня в городе Хуайхуа провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Оползень Pixabay.com

Один оползень произошел около 3:00 по местному времени 2 июня в деревне Тунлинси в Маян-Мяоском автономном уезде провинции. В результате оползня обрушились два дома, а четыре человека пропали без вести.

Другой оползень произошел около 4:00 тех же суток в деревне Дахуапин в округе, унеся жизни двух жертв. Спасательные работы все еще продолжаются.