Сеул, 3 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 12 542 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

По его данным, 35 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр фиксирует небольшой рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее после кратковременного падения ниже 10 тыс. зараженных, зафиксированного накануне. Тогда эксперты связывали снижение заболеваемости с днем проведения выборов, в который проводилось меньше ПЦР-тестов на выявление инфекции.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 141 835. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 229 человек.