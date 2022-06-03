Чэнду, Китай, , 04:42 — REGNUM К полудню 2 июня электроснабжение было восстановлено для более чем 48 000 домохозяйств после того, как землетрясение потрясло город Яань в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение Smchealth.org

Из-за землетрясения магнитудой 6,1, которое потрясло уезд Лушань города Яань провинции в 17:00 по местному времени 1 июня, пострадали 12 электроподстанций и 57 линий электропередач, что привело к отключению электроэнергии в более чем 51 000 домашних хозяйствах. Государственная электросетевая компания провинции Сычуань сообщила, что для 48 149 домохозяйств было восстановлено электроснабжение к 16:00 по местному времени 2 июня.

Аварийное электроснабжение было предоставлено двум штабам по ликвидации последствий землетрясения в уездах Лушань и Баосин, 29 местам временного переселения жителей и более 500 палаткам. Подтверждено, что в результате землетрясения погибли четыре человека, еще 41 получил ранения.