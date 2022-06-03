Пекин, , 04:38 — REGNUM Китай выделил 30 млн юаней (около $4,47 млн) из своего центрального бюджета на оказание помощи для юго-западной провинции Сычуань после землетрясения магнитудой 6,1, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Землетрясение Martin Luff

Средства, выделенные Министерством финансов и Министерством по чрезвычайным ситуациям, будут использованы для поддержки местных усилий по ликвидации последствий стихийных бедствий.

По состоянию на 15:00 по местному времени 2 июня было подтверждено, что четыре человека погибли и еще 41 получил ранения после землетрясения, произошедшего в городе Яане днем 1 июня. По данным местных властей, более 13 000 человек в Яане пострадали от землетрясения.