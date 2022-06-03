Пекин, , 04:35 — REGNUM Бывший законодатель провинции Ляонин на северо-западе Китая попал под следствие в связи с подозрениями в коррупции, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Заместитель председателя Постоянного комитета Народного собрания провинции Ляонин Сунь Госян попал под следствие по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов, говорится в официальном заявлении.

Согласно заявлению властей, дело Суня расследуется Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору. Подробности не сообщаются.