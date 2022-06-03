Пекин, , 04:31 — REGNUM Министерство водных ресурсов и Метеорологическое управление Китая выпустили предупреждения о горных потоках, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

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Согласно сообщению властей, с вечера 2 июня по вечер 2 июня западные районы провинции Хунань, а также центральные и восточные районы провинции Гуйчжоу будут подвержены стихийным бедствиям, связанным с горными потоками. Власти объявили желтую тревогу, заявив, что в течение этого периода в некоторых районах двух провинций также, вероятно, сойдут горные потоки.

Агентства рекомендовали местным властям усилить мониторинг в режиме реального времени и предупреждения о наводнениях на фоне мер по подготовке к эвакуации. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.