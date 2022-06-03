Пекин, 3 июня, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Китайский суд приговорил бывшего высокопоставленного чиновника южно-китайской провинции Хайнань Тун Даочи к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток и инсайдерскую торговлю, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Смертная казнь

Тун также был пожизненно лишен политических прав, а все его личное имущество было конфисковано, согласно заявлению Промежуточного народного суда Шэньчжэня в провинции Гуандун. Незаконная прибыль, которую он получил в результате преступлений, а также выгоды, полученные от них, должны быть конфискованы и переданы в государственную казну.

Тун ранее был членом постоянного комитета провинциального комитета Коммунистической партии Китая по Хайнани и бывшим партийным руководителем города Санья в провинции. Он также занимал должность в Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC).

Суд установил, что в период с 2004 по 2020 год Тун использовал свои должности в CSRC и на Хайнане, чтобы предлагать помощь другим лицам в отношении листинга компаний, ведения бизнеса, заимствования финансирования и продвижения персонала. Взамен он принял деньги и подарки на сумму более 274 млн юаней (около $41 млн) либо сам, либо через связанных с ним людей.

Было также установлено, что он злоупотреблял внутренней информацией, которую он получил через свой пост в CSRC, чтобы дать указание своим близким родственникам и другим близким знакомым купить соответствующие акции на сумму более 31,65 млн юаней, получив незаконную прибыль в размере более 3,38 млн юаней в период с 2006 по 2007 год.

В заявлении суда говорилось, что сумма взяток, полученных чиновником, была особенно огромной, а обстоятельства его преступления были особенно отвратительными, причинив огромные убытки государству и народу. Однако, учитывая, что он честно признался в своих преступлениях во время следствия, проявил раскаяние и сотрудничал в возвращении всех своих незаконных доходов, был вынесен мягкий приговор.