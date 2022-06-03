Куньмин, Китай, 3 июня, 2022, 04:24 — ИА Регнум. Спасательные операции проводятся организованным образом после землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в уезде Лушань города Яань провинции Сычуань на юго-западе Китая 1 июея, сообщает агентство Синьхуа.

Землетрясение

По данным городского штаба по ликвидации последствий землетрясения, по состоянию на 19:40 по пекинскому времени 1 июня было подтверждено, что четыре человека погибли и еще 14 получили ранения. Все они были зарегистрированы в округе Баосин.

К полуночи 1 июня на стадион было переведено около 300 человек. Волонтеры и спасатели раздавали пострадавшим предметы первой необходимости для жизнеобеспечения и профилактики эпидемий. Несколько приютов были созданы в Баошане и Лушане, при этом приоритетное внимание уделяется пожилым людям, женщинам, детям и студентам. Яань активировал второй по величине уровень экстренного реагирования на землетрясение и проводит оценку ущерба.

Более 4500 человек из аварийно-спасательных служб, вооруженной полиции, пожарной службы, медицинского сектора и других ведомств были направлены в пострадавшие от землетрясения районы для поиска и спасения пострадавших, ремонта дорог и переселения пострадавших жителей.