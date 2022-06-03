Нью-Дели, , 04:24 — REGNUM Как минимум семь человек пострадали в результате крупного пожара и взрывов на химическом предприятии компании Deepak Nitrite в западной части Индии. Об этом 3 июня сообщило издание Press Trust of India.

Взрыв

Уточняется, что пожар произошёл на заводе, расположенном в промышленной зоне города Вадодары в индийском штате Гуджарат. Очевидцы отмечают, что взрывы с места ЧП были слышны за несколько километров. Дым от пожара на территории завода, окутал расположенные рядом с предприятием жилые кварталы.

В результате происшествия пострадали как минимум семь работников химпредприятия, ещё 700 человек были эвакуированы в безопасные места. С огнём борются несколько пожарных бригад.

Компания-владелец завода Deepak Nitrite производит широкий ассортимент химической продукции, в том числе красители, каучук, фармацевтические препараты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум шести человек в результате пожара в городе Бхаручв индийском штате Гуджарат, на заводе компании, занимающейся процессом дистилляции растворителя.

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