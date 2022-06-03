Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Работники скорой помощи в Тбилиси заявили о намерении продолжать акции протеста, сообщает 2 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Врачи намерены с 7 июня продолжить митинги. Медики из службы управления чрезвычайными ситуациями прибудут в министерство здравоохранения и еще раз потребуют встречи с министром. Их главное требование — увеличить свою зарплату на 100%.

Врачи считают, что их зарплата на фоне инфляции является минимальной.

Профсоюзы также присоединятся к протесту.