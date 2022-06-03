Из США в Мексику экстрадировали экс-губернатора штата Чиуауа
Мехико, 3 июня, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Бывший губернатор мексиканского штата Чиуауа Сезар Дуарте был экстрадирован из США на родину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Мексики.
Бывший чиновник был арестован в американском городе Майами (штат Флорида) в 2020 году, после чего находился под арестом по обвинению в растрате и преступном сговоре. Дуарте подозревается в том, что он, находясь в составе преступной группы, присвоил себе в период с 2011 по 2014 год государственные средства на сумму около $6,5 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) был задержан экс-министр национальной обороны Мексики Сальвадор Сепеда, которого обвинили в причастности к контрабанде наркотиков и покровительстве наркокартелю.
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