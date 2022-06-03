Мехико, 3 июня, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Бывший губернатор мексиканского штата Чиуауа Сезар Дуарте был экстрадирован из США на родину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление властей Мексики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Бывший чиновник был арестован в американском городе Майами (штат Флорида) в 2020 году, после чего находился под арестом по обвинению в растрате и преступном сговоре. Дуарте подозревается в том, что он, находясь в составе преступной группы, присвоил себе в период с 2011 по 2014 год государственные средства на сумму около $6,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) был задержан экс-министр национальной обороны Мексики Сальвадор Сепеда, которого обвинили в причастности к контрабанде наркотиков и покровительстве наркокартелю.

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