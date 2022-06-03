Даллас, США, 3 июня, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Ценные артефакты уничтожил и повредил хулиган, незаконно проникший в Музей искусств в Далласе в американском штате Техас. Об этом 2 июня сообщило агентство Associated Press.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

По предварительным данным, 21-летний Брайан Эрнандес пробрался в музей в ночь на 2 июня и устроил в нём погром. Уточняется, что злоумышленник полностью уничтожил античную греческую амфору и горшок, стоимость которых составляла более $5 млн.

Кроме того, хулиган повредил древнегреческую чашу, которую эксперты оценили в $100 тыс., а также керамическую бутыль племени индейцев кэддо, стоимость которой составляет $10 тыс.

Злоумышленник был задержан охраной, затем ему в суде были предъявлены обвинения в предумышленном нанесении ущерба в особо крупном размере. Эрнандесу грозит до пяти лет тюремного заключения. По решению суда обвиняемый был арестован с возможностью выйти под залог в $100 тыс. Мотивы поступка молодого человека остались неизвестными.

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