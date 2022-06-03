Веллингтон, , 03:59 — REGNUM Встречу, посвященную 50-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Китаем и Новой Зеландией, провели новозеландский министр иностранных дел Нанайя Махута и китайский посол в Веллингтоне Ван Сяолун. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Стороны обсудили региональные проблемы, включая ситуацию в южной части Тихого океана. Махута выразила обеспокоенность в связи с проблемами, с которыми сталкивается Тихоокеанский регион, включая изменение климата и экономический кризис.

Глава МИД также заявила о тревоге новозеландских властей по поводу Соглашения о сотрудничестве в области безопасности между Китаем и Соломоновыми Островами. Она отметила, что вопросы региональной безопасности лучше решать, используя существующие механизмы. Кроме того, Махута указала на важность поддержания открытого и конструктивного диалога между КНР и Новой Зеландией.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что ее страна «готова» отвечать на любые вызовы со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Зеландия готова отвечать на любые вызовы со стороны Китая — Ардерн