Лхаса, Китай, 3 июня, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Тибетский автономный район на юго-западе Китая остается одним из лучших экологических районов в мире, а местное биоразнообразие и экосистемы останутся стабильными в 2021 году, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Тибет

Качество воды в крупных реках и озерах Тибета в прошлом году в целом было хорошим. Поверхностные воды в реках, включая реки Ярлунг-Цангпо (Брахмапутра) и Лхаса, были отнесены ко II классу, а вода в реке Ронгбук под горой Эверест достигла I класса, говорится в отчете, опубликованном региональным департаментом экологии и окружающей среды.

Качество поверхностных вод в Китае делится на пять классов, причем I класс является лучшим. Отчет показал, что качество воздуха в регионе оставалось хорошим в 2021 году, при этом в Лхасе, столице региона, 100% всех дней было хорошее качество воздуха.

Популяция редких диких животных в регионе растет: популяция тибетских антилоп увеличилась до более чем 300 000 особей, диких яков превысила 20 000 особей, а черношейных журавлей превысила 10 000 особей, говорится в докладе.

В последние годы Тибет добился значительных успехов в области защиты и восстановления окружающей среды. Он усилил защиту системы речных источников, включающей 33 крупные реки, стремясь улучшить экологическую функцию «Водонапорной башни Азии», сказал заместитель директора департамента Шуй Яньпин.