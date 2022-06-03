Пекин, , 03:52 — REGNUM Бывший заместитель секретаря комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по провинции Цзянсу Чжан Цзинхуа был исключен из КПК и отстранен от государственных должностей за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Baike.m.sogou.com

Наказание было объявлено Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией, высшим органом Китая по борьбе со взяточничеством, в заявлении 31 мая. В заявлении говорилось, что власти провели расследование дела Чжана и обнаружили, что он был нелояльным и нечестным по отношению к Партии и отказался сотрудничать в расследовании.

В заявлении также обвинялся Чжан в проведении суеверной деятельности и нарушении кодекса поведения партии и правительства из восьми пунктов, принимая чужие деньги и подарки. Кроме того, он не сообщил свою личную информацию, как это требовалось, и добивался льгот для других при отборе и назначении должностных лиц.

В заявлении Чжана обвинили в искаженном представлении об официальных показателях, заявив, что он подделывал экономические показатели для личного продвижения и вмешивался в рыночную деятельность в нарушение соответствующих правил.

Расследование показало, что Чжан продавал «власть за деньги», используя свои должности для получения выгод для других с точки зрения ведения бизнеса и заключения контрактов на проекты, а взамен получал огромные суммы денег и подарки.

В заявлении говорилось, что Чжан серьезно нарушил политическую дисциплину и правила партии. Его проступок представляет собой серьезные нарушения, связанные с исполнением служебных обязанностей, и он подозревается в получении взяток, говорится в сообщении, при том, что он не проявлял никаких признаков сдержанности даже после 18-го съезда КПК.

Власти заявили, что его незаконные доходы должны быть конфискованы, а его дело будет передано в прокуратуру. Решение об исключении его из КПК будет вынесено на утверждение пленума Центрального комитета КПК.