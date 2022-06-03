Вашингтон, 3 июня, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в стране призвал президент США Джозеф Байден, выступая 2 июня с телеобращением к согражданам в связи с участившимися в Соединённых Штатах случаями массовой стрельбы.

Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер заявил, что вторая поправка к конституции США, дающая гарантию на право граждан владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом. По словам Байдена, в стране назрела необходимость ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия, а некоторые его виды запретить.

«Нам нужно запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости. А если мы не можем запретить штурмовое оружие, то нам надо поднять возраст, с которого его можно покупать, с 18 лет до 21 года», — указал президент США.

Глава Белого дома отметил, что участившиеся случаи массовой стрельбы в стране требуют от руководства принятия мер и решений, «основанных на здравом смысле».

«Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие. В действительности мы считаем, что должны относиться к его ответственным владельцам как к примерам того, как должны вести себя все лица, владеющие оружием», — пояснил Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин), на похоронах застреленного полицейскими чернокожего мужчины.