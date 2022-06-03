Пекин, , 03:44 — REGNUM Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Respiratory Medicine, разработанная в Китае интраназальная вакцина против COVID-19 показала свою безопасность и эффективность на ранних стадиях испытаний на людях, сообщает агентство Синьхуа.

Вакцина

По сравнению с доступными в настоящее время вакцинами против COVID-19, которые вводятся внутримышечно, новый препарат, кодируемый dNS1-RBD, представляет собой двухдозную живую аттенуированную вакцину на основе вируса гриппа, вводимую через нос. Она была совместно разработан Сямыньским университетом, Университетом Гонконга и Пекинским предприятием биологической фармации Wantai.

Исследователи провели испытания первой и второй фазы в больницах провинции Цзянсу в восточном Китае с сентября 2020 года по июль 2021 года. В исследованиях, которые были рандомизированными, двойными слепыми и плацебо-контролируемыми, приняли участие более 1000 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 86 лет.

Согласно результатам исследования, через месяц после второй дозы у реципиентов вакцины наблюдались иммунные реакции. Доля респондентов составила 40%, что было значительно выше, чем в группе плацебо. Исследование также показало, что вакцина без игл хорошо переносилась всеми участниками. Ее эффективность у пожилых людей (в возрасте старше 60) была аналогична таковой у более молодых реципиентов (в возрасте от 18 до 59 лет).

Большинство побочных реакций были легкими или умеренными гриппоподобными симптомами, такими как ринорея, лихорадка и усталость. После вакцинации не было зарегистрировано никаких серьезных нежелательных явлений. В настоящее время на Филиппинах, в Южной Африке, Вьетнаме и Колумбии проводятся испытания третьей фазы с большим количеством участников, чтобы проверить эффективность китайской вакцины, говорится в исследовании.

Кандидат на вакцину вводится адаптированному к холоду штамму гриппа, в который путем реассортации генов вставляются гены рецепторсвязывающего домена SARS-CoV-2. В доклиническом исследовании вакцина продемонстрировала быструю, длительную и широкую защиту от заражения SARS-CoV-2 у мышей. По словам производителей вакцин, через девять месяцев после двух доз dNS1-RBD защитный эффект против бета-варианта SARS-CoV-2 оставался таким же хорошим, как и против исходного штамма вируса.