Пекин, 3 июня, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Энергоснабжение в Китае в целом было стабильным и в хорошем состоянии с начала этого года, несмотря на растущее внешнее давление, заявил чиновник из главного органа экономического планирования страны, сообщает агентство Синьхуа.

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«Мы уверены и можем гарантировать стабильное и упорядоченное энергоснабжение для предстоящего летнего пика мощности», — сказал заместитель директора Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжао Ченсинь .

К концу апреля общая установленная мощность производства электроэнергии в Китае достигла около 2,41 млрд кВт, которая, как ожидается, к лету увеличится до 2,45 млрд кВт, сообщил он. Правительство предприняло шаги по увеличению добычи угля, основного источника энергии в стране. По словам Чжао, добыча угля в Китае увеличилась на 10,5% в годовом исчислении и составила около 1,45 млрд тонн за первые четыре месяца этого года.

Что касается нефти и газа, он сказал, что благодаря усилиям правительства в ответ на рост мировых цен на нефть запасы на крупных нефтегазовых предприятиях Китая остаются на высоком уровне.

По словам Чжао, правительство также заранее подготовилось к зимнему отопительному сезону этого года, содействуя заключению сделок по поставкам газа между добывающими газовыми предприятиями и их потребителями, покрывая больший объем газа, чем объем поставок в прошлом году.

Для обеспечения энергетической безопасности Китай планирует ввести дополнительные мощности по добыче угля в объеме 300 млн тонн за этот год, в то время как импорт угля был освобожден от налогов в период с 1 мая этого года по 31 марта 2023 года, согласно предыдущим правительственным заявлениям.