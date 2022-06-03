Пекин, , 03:34 — REGNUM По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, поставки основных сельскохозяйственных продуктов в стране в целом остаются достаточными для удовлетворения потребностей населения, несмотря на вспышки COVID-19, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

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По словам официального представителя министерства Сун Даньяна, производственные мощности страны по выращиванию свиней улучшились с начала года. Он сказал, что оптовые цены на свинину выросли на 1,5% pf неделю по сравнению с прошлой неделей до 21,16 юаня (около $3,15) за га на предыдущей неделе.

В настоящее время посевные площади овощей в стране превышают 100 млн му (6,67 млн га), увеличившись на 3 млн му в годовом исчислении, а средние оптовые цены на 28 ключевых видов овощей, отслеживаемые правительством, снизились на 3,4% в неделю до 4,25 юаня за килограмм на прошлой неделе, сказал Сун.

По его словам, средние оптовые цены на шесть основных видов фруктов снизились на 0,8% за неделю до 7,39 юаня за га. Отметив, что страна выпустила циркуляр об увеличении поставок продовольствия для поддержания стабильных цен, Сун пообещал, что министерство будет координировать свои действия с другими правительственными ведомствами для стабилизации производства и упорядочения логистики сельскохозяйственной продукции.