Пекин, , 03:30 — REGNUM Иностранные инвесторы могут и дальше расширять свой бизнес в Китае и делиться выгодами, приносимыми развитием Китая, сообщило Министерство коммерции КНР, передает 2 июня агентство Синьхуа.

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Представитель министерства Гао Фэн сделал это заявление, отвечая на вопросы, касающиеся недавнего объявления американского онлайн-ритейлера Amazon о том, что он закроет свой магазин электронных книг Kindle в Китае.

По словам Гао, продукты и услуги быстро развиваются в Китае, быстро растущем потребительском рынке, который является вторым по величине в мире. Для субъектов рынка, в том числе фирм, финансируемых из-за рубежа, нормально корректировать свои продукты и услуги в зависимости от развития рынка.

В целом, Китай сохраняет свою привлекательность для иностранных инвестиций, и он приветствует более конкурентоспособные продукты, предприятия и услуги от иностранных инвесторов, сказал он.

Отвечая на вопросы о намерении Соединенных Штатов добавить больше китайских компаний в свой «черный список» экономических санкций, Гао сказал, что Соединенные Штаты серьезно подорвали порядок международной экономики и торговли, а также торговые правила и угрожают стабильности глобальных промышленных и производственно-сбытовых цепочек.

Они сделали это, злоупотребляя экспортным контролем, используя его в качестве инструмента для притеснения иностранных фирм, учреждений и частных лиц без фактических оснований. По словам Гао, Китай предпримет необходимые действия для защиты законных прав и интересов своих компаний.

Соединенные Штаты должны немедленно прекратить свои противоправные действия и сделать все, чтобы помочь мировой экономике стабилизироваться и восстановиться. Взаимовыгодное сотрудничество — это общее ожидание международного сообщества, добавил он.