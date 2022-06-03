Пекин, , 03:29 — REGNUM Совокупный Запад потерпел крах в экономической войне с Россией, не достигнув желаемых результатов. Об этом сообщает китайская газета The Global Times.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее мнению, шестой пакет санкций ЕС, подразумевающий эмбарго на российскую нефть, может привести к проблемам в энергетике Евросоюза уже грядущей зимой. При этом Евросоюз до сих пор не может прийти к единому мнению по вопросу ограничения поставок российских энергоресурсов. Это, считают авторы, приводит к разрушению внутренней солидарности внутри ЕС и Запада в целом.

«Появляются все новые признаки того, что западная коалиция против Москвы очень хрупкая и становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями», — отмечает издание.

Эксперты газеты полагают, что Европа не способна выступить сообща против России, так как ее раздирают противоречия. Издание указывает, что антироссийские санкции пока не смогли нанести Москве сокрушительный ущерб. Это, считают авторы, свидетельствует о поражении Запада в экономической войне с Россией.