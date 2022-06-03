Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Стратегические нефтяные резервы США сократились с 21 по 27 мая на 5,4 млн баррелей и составили 526,6 млн баррелей, сообщается на сайте управления энергетической информации американского министерства энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот показатель приблизился к минимуму с 1987 году, когда запасы нефти Соединенных Штатов достигали 526,4 млн баррелей. Стратегические запасы страны снижаются каждую неделю, начиная с сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня глава Белого дома Джо Байден заявил, что страны Запада рассматривают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной стоимости.

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