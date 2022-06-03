Оттава, , 03:24 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 2 июня заявил о заинтересованности городов Торонто (провинция Онтарио) и Эдмонтон (провинция Альберта) в одобренной федеральными властями для провинции Британская Колумбия программой, разрешающей взрослому населению в личных целях хранить и употреблять небольшое количество запрещённых в стране наркотиков. Заявление Трюдо, сделанное во время поездки в провинцию Альберта, транслировали основные телеканалы Канады.

Джастин Трюдо JustinLing

Джастин Трюдо «Эпидемия употребления наркотиков затронула общины по всей стране… Эдмонтон и Торонто также заинтересованы в продвижении (инициативы). Мы собираемся встретиться с ними».

По словам премьер-министра, федеральное правительство продолжительное время обсуждало проблему наркомании с властями Британской Колумбии, где она является самой острой в стране. Он назвал принятое в регионе решение способом перенести проблему наркомании из криминальной плоскости в сферу здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады приняли решение о временной декриминализации хранения ряда наркотических веществ на фоне растущей проблемы наркомании в Британской Колумбии. Особый режим будет действовать в регионе с 31 января 2023 года по 31 января 2026 года.

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