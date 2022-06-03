Минск, 3 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии возбудили десятки уголовных дел по фактам хищений автомобилей у белорусских дальнобойщиков на территории Украины. Об этом агентству Sputnik заявила глава пресс-службы Генеральной прокуратуры БелоруссииАнжелика Курчак.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

«По состоянию на 1 июня возбуждено 80 уголовных дел по фактам 121 хищения автомобилей у белорусских граждан на украинской территории», — сообщила Курчак.

Она уточнила, что общая сумма установленного ущерба составила более 39,5 млн белорусских рублей (934 млн российских рублей).

«Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод про действующие на территории Украины многочисленные вооруженные организованные группы, которые путем бандитизма завладевают чужим имуществом», — заявила представитель Генпрокуратуры.

Как сообщалоИА REGNUM, Генпрокуратура Белоруссии 30 марта проинформировала, что белорусские граждане лишились на Украине 64 фур с грузами, а также автомобилей и денег.