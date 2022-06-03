Москва, 3 июня, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Китай вряд ли решится на продажу государственных облигаций США, несмотря на торговую войну между Пекином и Вашингтоном, заявил глава Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

По его словам, Пекин в настоящее время располагает облигациями госдолга США на сумму более $1 трлн. Однако Китай не спешит продавать облигации, так как американский доллар является одной из ключевых валют мира.

«США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая», — цитирует эксперта ТАСС.

При этом Шибанов считает, что продажа госдолга США со стороны Китая к существенным последствиям для Вашингтона не приведет. Тем не менее эксперт отмечает, что противоречия между Вашингтоном и Китаем обостряются из-за всё более активного вмешательства Соединенных Штатов в дела Тайваня.