Вашингтон, , 03:09 — REGNUM Решение Евросоюза по нефтяному эмбарго, предполагающее исключения для трёх стран, остаётся выгодным для России. Такой вывод 1 июня сделало американское издание Insider.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Политическое соглашение по шестому пакету антироссийских санкций, к которому пришли лидеры Евросоюза, предусматривает постепенный отказ от поставок российских энергоресурсов. При этом запрет касается только поставок нефти морским путём, на нефть, поступающую в страны Европы по трубопроводу «Дружба» ограничения не накладывались.

Таким странам, как Венгрия, Чехия и Словакия в виде компромисса было дано разрешение использовать российскую нефть, поступающую по трубопроводу. При этом сроки, в течение которых эти страны могут продолжать получать нефть из России, не оговариваются.

Издание указывает, что ежегодно Будапешт, Прага и Братислава переводят Москве миллиарды долларов за поставки энергоресурсов, что фактически может свести на нет эффект от санкционных мер.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что к концу года Евросоюз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти, а кроме того, в новый пакет санкций войдет запрет на страхование судов с российской нефтью.

В свою очередь, в МИД России отметили, что частичный отказ ЕС от поставок российской нефти и нефтепродуктов грозит дальнейшим ростом цен, дестабилизацией энергетических рынков и нарушением логистических связей. В итоге санкционные меры подорвут экономику Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Словакии введение эмбарго на российскую нефть назвали бедствием для экономики страны.

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