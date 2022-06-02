Красноярск, 3 июня, 2022, 02:58 — ИА Регнум. В пятницу, 3 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

setarka Заморозки

В 6:40 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 3 на 4 июня ожидается до +2… +4 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В субботу, 4 июня, в Красноярске до +6… +13 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +4… +6 °C, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье, 5 июня, в Красноярске ожидается до +12… +17 °C днём и до +5… +7 °C ночью. Облачно, временами небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 3 июня на юге Таймырского муниципального района (МР), в Туруханском районе, в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы северного, северо-западного ветра до 15−23 м/с, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В Эвенкийском МР местами порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в центральных и южных районах Красноярского края 3–5 июня в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до −5 °C.