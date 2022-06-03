Мадисон, США, , 02:45 — REGNUM По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин), передает телеканал TMJ4.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент произошел во время похорон чернокожего Да’Шонтая Кинга, застреленного полицейским 20 мая. Все пострадавшие являются членами его семьи.

Очевидцы сообщили, что стрельба на кладбище велась настолько хаотично, что огнем была затронута находящаяся недалеко детская площадка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня четверо человек погибли при стрельбе, устроенной чернокожим мужчиной в медицинском центре в американском городе Талса (штат Оклахома).

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