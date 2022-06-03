Мадисон, США, 3 июня 2022, 02:45 — REGNUM По меньшей мере пятеро человек пострадали в результате стрельбы на кладбище в американском городе Расин (штате Висконсин), передает телеканал TMJ4.
Инцидент произошел во время похорон чернокожего Да’Шонтая Кинга, застреленного полицейским 20 мая. Все пострадавшие являются членами его семьи.
Очевидцы сообщили, что стрельба на кладбище велась настолько хаотично, что огнем была затронута находящаяся недалеко детская площадка.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня четверо человек погибли при стрельбе, устроенной чернокожим мужчиной в медицинском центре в американском городе Талса (штат Оклахома).
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