Гомель, Белоруссия, , 13:28 — REGNUM Жительница Гомеля возмутилась дизайном банковской карты «Беларусбанка», на лицевой стороне которой нарисована большая латинская буква Z. По словам женщины, ей не позволили выбрать другой дизайн карты. Об этом сообщает паблик «ЧП Гомель».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идëт о карточке клуба «Z-класс», которую «Беларусбанк» ввëл в оборот в сентябре прошлого года. Такие карты выпускаются для школьников. Название отсылает к поколению Z, то есть людям, рождённым между 1995 и 2010 годами.

Как сообщало ИА REGNUM, буквы Z, V и O используются российскими войсками в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе. Также их использует патриотическая общественность в России и Белоруссии.