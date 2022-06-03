Москва, , 02:34 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась почти на 11 тыс. га и, по данным на утро 3 июня, составляет лишь 276 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар Правительство Иркутской области

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 2 июня… в России ликвидировано 33 лесных пожара на площади 11 124 га. На 00:00 мск 3 июня… на территории Российской Федерации действовало восемь лесных пожаров на площади 276 га, по которым проводились работы по активному тушению».

Отмечается, что возгорания ещё наблюдаются в лесах Алтайского, Забайкальского и Камчатского краёв, в Иркутской и Томской областях, а также в Бурятии и Коми.

В настоящее время в тушении лесных пожаров во всех регионах принимают участие 818 человек, задействовано 168 единиц техники и 13 воздушных судов. Для мониторинга ситуации задействовано ещё 56 самолётов, вертолётов и беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в России сократилась до рекордно низкого для начала лета показателя.

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