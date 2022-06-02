В России площадь лесных пожаров за сутки сократилась до 276 га
Москва, 3 июня, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась почти на 11 тыс. га и, по данным на утро 3 июня, составляет лишь 276 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
Отмечается, что возгорания ещё наблюдаются в лесах Алтайского, Забайкальского и Камчатского краёв, в Иркутской и Томской областях, а также в Бурятии и Коми.
В настоящее время в тушении лесных пожаров во всех регионах принимают участие 818 человек, задействовано 168 единиц техники и 13 воздушных судов. Для мониторинга ситуации задействовано ещё 56 самолётов, вертолётов и беспилотников.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в России сократилась до рекордно низкого для начала лета показателя.