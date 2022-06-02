Анкоридж, США, 3 июня, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на территории американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 35 километрах к востоко-юго-востоку от города Чигник. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 42,8 километра. Точные его координаты составили 56,1265 градуса северной широты и 157,8171 градуса восточной долготы. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая землетрясение интенсивностью 3,5 балла по шкале Рихтера зафиксировали сейсмологи в Румынии. Его очаг находился в уезде Бузэу на глубине 144 километра. Пострадавших не было.