Лима, , 02:12 — REGNUM Перуанский президент Педро Кастильо получил разрешение от Конгресса Перу (однопалатный парламент) на участие в Саммите Америк, который пройдет в июне в городе Лос-Анджелес (США). Об этом сообщает агентство Reuters.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

В мае глава государства получил официальное приглашение на мероприятие от американского лидера Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о решении участвовать в Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Встреча пройдет с 6 по 10 июня.

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