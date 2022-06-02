Лима, 3 июня, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Перуанский президент Педро Кастильо получил разрешение от Конгресса Перу (однопалатный парламент) на участие в Саммите Америк, который пройдет в июне в городе Лос-Анджелес (США). Об этом сообщает агентство Reuters.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

В мае глава государства получил официальное приглашение на мероприятие от американского лидера Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о решении участвовать в Саммите Америк в Лос-Анджелесе. Встреча пройдет с 6 по 10 июня.