Минск, 3 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На празднование Дня независимости в Минске в этом году будет потрачено больше 600 тысяч белорусских рублей (чуть больше 14 млн российских рублей). Информация об этом появилась на белорусских сайтах госзакупок.

Zedlik Площадь Независимости. Минск

«Минскконцерт» разместил три заявки на мероприятия ко Дню независимости. Организация ищет исполнителя для материально-технического обеспечения гала-концерта «Наша память сильнее времени» и акции «Споëм гимн вместе». В качестве места проведения указана площадка у обелиска «Минск — город-герой». Сумма заявки — 343 тысячи белорусских рублей.

Также «Минскконцерт» ищет тех, кто сможет организовать фейерверк под музыкальное сопровождение ко Дню независимости. Сумма заявки — 220 тысяч белорусских рублей. Ещë 45 тысяч будет потрачено на материально-техническое обеспечение концертной программы «Прошлое в наших сердцах! Будущее в наших руках».

Источник финансирования мероприятий — местный бюджет города Минска.