Мехико, , 02:05 — REGNUM Предполагаемого серийного убийцу, заманивавшего своих жертв через социальные сети, арестовали вместе с его спутницей сотрудники правоохранительных органов в Мексике. Об этом 1 июня сообщило издание Publimetro.

Убийство mosaic36

Как уточнил заместитель министра общественной безопасности Мексики Рикардо Мехиа, арестованный мужчина подозревается в причастности к убийству как минимум семи молодых женщин. Предполагается, что подозреваемый и его спутница знакомились с женщинами в социальных сетях, предлагая им рабочие места с хорошей зарплатой.

Возможной последней жертвой подозреваемого, по всей вероятности, могла стать 31-летняя жительница мексиканского штата Веракрус. Как указал Мехиа, подозреваемый и его спутница прибыли в Веракрус, «оставив за собой след преступных деяний в штатах Пуэбла, Морелос и Керетаро». По словам Мехиа, способ знакомства с женщинами на фоне высокого уровня безработицы в стране и расцвета так называемой «неформальной экономики» в провинции был очень действенным.

В настоящее время подозреваемый и его спутница находятся под стражей. Расследование дел об убийствах женщин продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы застрелили мужчину, находящегося в розыске в Армении