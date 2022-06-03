Москва, , 02:03 — REGNUM Дожди, грозы и последующее похолодание 3 июня принесёт в Московский регион холодный атмосферный фронт. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Первые два дня лета получились очень тёплыми. Однако в связи с прохождением атмосферного фронта в пятницу пройдут дожди с грозами, а затем придут более прохладные воздушные массы, и температура немного понизится в выходные».

В ближайшие три дня, по словам метеоролога, воздух в столичном регионе будет прогреваться до +18… +23 °C. При этом суббота порадует москвичей преимущественно сухой погодой, а в воскресенье местами ожидаются небольшие дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве продлевается режим экстренного предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях — порывистом ветре, грозовых дождях и граде.

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